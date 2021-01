David Bowie: unvergessenes Musikgenie

Der Schock in der Musikwelt war groß, als es am 10. Januar 2016 hieß: "David Bowie ist tot!" Der britische Musiker starb an einem 18 Monate zuvor diagnostizierten Krebsleiden. Nur wenige Vertraute hatten davon gewusst. Für die Öffentlichkeit kam die Nachricht völlig überraschend: Nur zwei Tage zuvor, an seinem 69. Geburtstag, hatte Bowie mit "Blackstar" sein 25. Studioalbum veröffentlicht.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Wo alles begann David Robert Jones, der 1947 im Süden Londons geboren wurde, machte schon in jungen Jahren die ersten musikalischen Schritte. Früh lernte er Saxophon und spielte in einer Band - doch der Erfolg blieb aus. "Liza Jane" war der Name der ersten Single, die Jones 1964 solo veröffentlichte. Ab dem folgenden Jahr nannte er sich David Bowie. Unter diesem Pseudonym wurde er später weltberühmt.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Der lange Weg zum Ruhm 1969, im Jahr der ersten Mondlandung, veröffentlichte David Bowie seine erste kommerziell erfolgreiche Single "Space Oddity". In dem Song geht es um den Astronauten "Major Tom", der alleine durch das All reist und den Kontakt zur Erde verliert. Die Nummer kam in die Top Five der britischen Charts. Doch der ganz große Durchbruch ließ immer noch auf sich warten. Da fand Bowie eine kreative Lösung.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Ziggy Stardust: Spiel mit den Geschlechtern 1972 erschuf Bowie sein erstes Alter Ego: "Ziggy Stardust", einen futuristischen Rockstar. Das gleichnamige Konzeptalbum wurde ein Hit. Es spiegelte zeitgenössische Themen wider: das Wissen über die Vergänglichkeit des Erfolgs und das Anzweifeln von Geschlechterrollen. Mit der androgynen Figur des Ziggy Stardust provozierte Bowie gern - das Spiel mit der Homosexualität war damals höchst skandalös.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Zum Entzug nach Berlin Der Welterfolg brachte David Bowie ans Ende seiner Kräfte: Welttournee, Konzerte ohne Ende, Drogen. Ausgebrannt und orientierungslos ging Bowie 1976 nach Berlin, um sich neu zu finden. Nach einem kalten Entzug nahm er gemeinsam mit dem "Godfather of Punk", Iggy Pop (l.), der in Bowies Nachbarschaft lebte, die Alben "The Idiot" and "Lust for Life" auf. 1978 ging Bowie wieder auf Tour.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Der dünne, weiße Herzog Als Bowie 1976 sein Album "Station to Station" vorstellte, erschien er fortan mit weißem Hemd, schwarzer Hose und streng zurückgekämmtem Haar. Der "Thin White Duke" war Bowies weitere berühmte Kunstfigur. Und das Gegenteil vom schrillen Glamrock-Star Ziggy Stardust: Distanziert und unterkühlt - zuweilen unterstellte man ihm faschistoide Züge. Damit spielte er auch - was ihn einige Fans kostete.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler David Bowie - Der Mann, der vom Himmel fiel Seine Liebe zur Schauspielerei und die Faszination für Weltraumgeschichten konnte Bowie im Jahre 1976 endlich ausleben: Er spielte die Hauptrolle im Film "The Man Who Fell to Earth". Bowie verkörperte Thomas Jerome Newton, einen Außerirdischen, der auf die Erde fällt. Mit seinen zwei verschiedenen Augenfarben, seinem schmalen Gesicht und der hellen Haut war er für diese Rolle perfekt.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Außerdem hatte er 1981 eine Rolle in der Verfilmung des Kultromans "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo": Er spielte sich selbst. Der Film erzählt die Geschichte eines drogensüchtigen Mädchens im Berlin der späten 1970er. Der Soundtrack zum Film besteht ausschließlich aus Bowie-Liedern, inklusive des Titelsongs "Heroes". Der Song von 1977 wurde mehrsprachig aufgenommen.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Ein Rebell wird niemals alt Mit seinem Album "Let's dance" übertraf er sich noch einmal selbst. Sein Erfolg gipfelte 2003 in der Veröffentlichung des Albums "Reality". Bis dahin hat er schon mehrmals seine enorme musikalische Bandbreite gezeigt. Im selben Jahr startete er seine Mammut-Tournee "A Reality Tour". Kurz vor Schluss der Tour - ausgerechnet nach dem Song "Ziggy Stardust" - erlitt er einen Herzinfarkt.

David Bowie: Erinnerungen an einen Ausnahmekünstler Blackstar Nach dem Infarkt machte er zehn Jahre Pause. 2013 erschien "The Next Day", und am 8. Januar 2016 kam sein letztes Album "Blackstar". Es enthält unter anderem Jazz, Elektronik, Hip Hop und Avantgarde, nicht allzu leicht verdaulich aber ein Leckerbissen für Fans. Ein schlichter, schwarzer Stern ziert das Cover und ist damit wohl der letzte Stempel, den David Bowie der Musikwelt hinterlässt. Autorin/Autor: Elena Klein / Aaron Skiba



Vielfach wurde und wird von "Blackstar" mit seinen sieben düsteren Songs behauptet, es sei Bowies musikalischer Abschied von der Welt gewesen. Aus seinem Umfeld wird das aber dementiert, zumal Bowie damals bereits an einem Nachfolgealbum arbeitete.

Musikalisches Chamäleon

David Bowie hinterlässt ein immenses und einzigartiges Werk. In den frühen 1970er Jahren mischte er die Musikwelt in schillernden Kostümen und flammend rot gefärbtem Vokuhila-Schnitt als "Ziggy Stardust" auf. Bald darauf streifte er dieses Alter Ego ab und erschuf mit dem "Thin White Duke" in Anzug und mit strengem Seitenscheitel das genaue Gegenteil von Ziggy.

Über die Jahrzehnte erfand sich David Robert Jones, wie Bowie mit bürgerlichem Name hieß, sowohl optisch als musikalisch immer wieder neu. Einer der vielen Gründe, warum sein musikalisches Vermächtnis auch heute noch gefeiert wird - von MusikerkollegInnen wie Fans gleichermaßen.

Aufgrund von Corona allerdings in diesem Jahr nicht auf den Straßen, wie etwa anlässlich von Bowies erstem Todestag, als sich hunderte von Fans vor dem Bowie-Denkmal im Londoner Stadtteil Brixton versammelt hatten, sondern digital.

Pünktlich zu David Bowies Geburtstag veröffentlicht die Band Duran Duran eine Coverversion von "Five Years", einem von Bowies größten Hits. Neben Duran Duran werden zudem in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar viele weitere bekannte Künstler wie Trent Reznor oder Boy George beim Livestream-Konzert "A Bowie Celebration: Just for One Day!" spielen.

David Bowie, der am 8. Januar 2021 74 Jahre alt geworden wäre, bleibt trotz seines gewaltigen Werks und seiner Medienpräsenz ein geheimnisvolles Musikgenie. "Seeing more and feeling less / Saying no but meaning yes / This is all I ever meant / That’s the message that I sent", singt Bowie in "I Can't Give Everything Away", dem letzten Song auf seinem letzten Album. Ganz offensichtlich musste er auch nicht alles preisgeben: David Bowie lebt weiter in seiner Musik.