Dass Wüsten blühen!

Im Bergbaurevier Mansfelder Land wandelt sich die Landschaft. Berge werden abgetragen, Seen entstehen und verschwinden, Straßen werden wellig, weil sich der Boden senkt. Was aussieht wie Mondlanschaften wird wieder begrünt. Wein wird angebaut, Brachen werden reaktiviert und umgewidmet. Die St. Stephani-Kirche in Röblingen am See überdauert die Zeiten. Die kleine Dorfkirche ist Gastgeberin für die Radiogemeinde am Sonntag Quasimodogeniti.

Alles kann neu werden, alles kann sich ändern, so sagt es der Sonntag Quasimodogeniti. Durch Christus können alle werden „wie die neugeborenen Kindlein“. Dieser Sonntag ist Impuls der Evangelischen Frauen in Deutschland, den Spuren des Wandels nachzugehen. Häufig sind es Frauen, die diesen Wandel gestalten müssen. Der Prophet Jesaja setzt ihnen dazu die passenden Bilder in Kopf und Herz. Er beschreibt, wie Wüsten zu bewässerten Gärten werden, wenn sich Menschen mit Gott auf den Weg machen.

Die Predigt hält Pfarrerin Josephine Teske.