Das Wunder bleibt aus: BVB scheitert an Tottenham

Das Fußball-Wunder ist ausgeblieben, der Traum vom Viertelfinale geplatzt: Borussia Dortmund ist trotz einer leidenschaftlichen und kämpferisch starken Leistung im Achtelfinale der Champions League an Tottenham Hotspur gescheitert. Im Rückspiel in Dortmund verlor der BVB gegen den eiskalten englischen Spitzenklub mit 0:1 (0:0). Nur mit einem hohen Sieg hätte Dortmund das 0:3 aus dem Hinspiel noch wettmachen können.

Für das Team von Trainer Lucien Favre gilt nun die volle Konzentration der Bundesliga - und der Jagd nach dem neunten Meistertitel. Dabei wäre mit einem frühen Treffer und einer besseren Chancenverwertung auch am Dienstag in der Königsklasse mehr möglich gewesen. Doch der vor allem in der ersten Halbzeit deutlich überlegene BVB scheiterte immer wieder am starken Gäste-Torhüter Hugo Lloris.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 0:1 (Hinspiel: 0:3)

+++++

90.+3 Minute: Das wars! Der BVB unterliegt nach einer tollen Vorstellung knapp und scheidet aus der Champions League aus.

90.+1 Minute: Fast das 2:0. Eine starke Flanke von der rechten Seite landet auf dem Kopf von Lamela, der aber gerade noch von Pulisic gestört werden kann. Es gibt Abstoß für die Dortmunder.

89. Minute: Jetzt aber! Alcacer versucht es noch einmal, doch erneut scheitert er am heute nicht zu überwindenden Torwart Lloris.

87. Minute: "Auf wiedersehen" schallt es aus dem Block der Tottenham-Fans, die offensichtlich extra deutsch gelernt haben ;)

84. Minute: Starker Auftritt der Fans, die ihre Mannschaft gerade noch einmal lautstark anfeuern und besingen - tolle Aktion!

83. Minute: Wechsel bei Tottenham. Rose kommt für Eriksen ins Spiel.

80. Minute: Sissoko dribbelt in den Dortmunder Strafraum und fällt. Er fordert Strafstoß, was nun wirklich überflüssig ist.

78. Minute: Noch einmal Ecke für den BVB. Der Ball landet aber auf dem Kopf von Aurier und der spielt nicht bei den Dortmundern.

74. Minute: Das wars! Reus geht unter lautem Applaus vom Feld, für ihn macht Delaney weiter.

73. Minute: Die Versuche der Gastgeber werden weniger.

70. Minute: Wechsel bei Tottenham - Son geht runter, Lamela darf noch einmal ran!

69. Minute: Bruun Larsen versucht es mal und bringt Witsel ins Spiel, doch auch der Belgier bleibt an der Abwehr der Gäste hängen.

66. Minute: Die Partie wird nun etwas ruhiger. Beim BVB ist ein wenig die Luft raus und auch Tottenham macht nicht mehr allzu viel.

62. Minute: Wechsel beim BVB. Guerreiro und Wolf gehen vom Feld. Bruun Larsen und Pulisic kommen aufs Feld - frische Offensivkräfte also!

61. Minute: Diallo treibt den Ball über die linke seite und flankt in der Strafraum. Einen Abnehmer findet er aber nicht, der Angriff verpufft.

56. Minute: Der BVB hat das Gegentor ganz gut verkraftet und versucht weiter alles. Das Team von Trainer Favre benötigt jetzt allerdings 5 (!) Tore - wir brauchen ein Wunder, recht zeitnah!

48. Minute: TOR - Jetzt ist es passiert! Harry Kane trifft bei der ersten Chance direkt ins Herz des BVB- das 1:0 für die Gäste. Das ist mehr als bitter!

46. Minute: Und es geht genauso weiter. Der BVB kommt direkt über die rechte Seite. Reus schießt/flankt in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer. Der Ball rauscht am Tor vorbei.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Mindestens drei Tore müssen her, jetzt!

Der BVB macht momentan alles richtig. Das Team von Trainer Favre spielt aggressiv nach vorne, lässt Tottenham kaum Möglichkeiten und erspielt sich hochkarätige Torchancen. Lediglich die Tore fehlen - eine Halbzeit haben wir ja noch!

HALBZEIT!

45.+1 Minute: Noch einmal Ecke für Tottenham. Wieder nichts!

44. Minute: Jetzt darf auch Alcacer mal. Sein Schuss von der Strafraum-Grenze landet aber (auch) bei Lloris in den Armen.

41. Minute: Kane kommt an den Ball, doch es sind direkt vier Dortmunder an ihm dran - keine Chance für den Offensivmann.

40. Minute: Die erste Ecke für die Gäste, die aber ganz schwach getreten wird - Abstoß für den BVB.

37. Minute: Wieder der BVB. Dieses Mal drischt Sancho den Ball aufs Tor. Leider zu unplatziert, deswegen hat Lloris nicht allzu viel Mühe das Leder abzuwehren.

34. Minute: Wahnsinn! Erst zieht Reus ab, sein Ball wird gerade noch abgefälscht. Nach der dann folgenden Ecke schlenzt Götze das Leder aufs Tor, doch Lloris reagiert mit einer großartigen Aktion. Tolles Spiel!

33. Minute: Die zweite Ecke des Spiels führt zu seiner riesen Chance durch Weigel, der zweimal hintereinander aus kurzer Distanz an Lloris scheitert.

31. Minute: Das war knapp! Kane schickt Son und der macht fast das 1:0 für die Gäste. Der Schiedsrichter lässt laufen, doch Son stand leicht im Abseits. So oder so - Glück für den BVB in dieser Situation!

26. Minute: Achtung! Der Schiedsrichter pfeifft in der 26. Minute (!) "Zeitspiel" gegen die Gäste...

25. Minute: Tottenham bringt bisher gar nichts hin. Die Dortmunder verteidigen sehr aufmerksam und lassen - Stand jetzt - nichts zu!

21. Minute: Klasse Aktion von Reus und Guerreiro, der seinen Kapitän gut in Szene setzt. Reus zieht aus kurzer Distanz ab, doch Lloris kriegt gerade noch die Hände hoch und pariert.

Es geht ordentlich zur Sache in Dortmund - bisher mit Vorteilen beim BVB

16. Minute: Das war knapp. Alcacer wird auf die Reise geschickt und kommt zu einer sehr guten Chance. Der Schiedsrichter hatte auf Abseits entschieden.

16. Minute: Die Gäste reihen sich jetzt mit neun Mann am eigenen Strafraum auf. Ein Durchkommen für den BVB nicht leicht.

11. Minute: Gute Aktion - die Dortmunder nähern sich dem ersten Tor. Reus bekommt den Ball kurz vor dem Tor, wird aber von Vertonghen in letzter Sekunde noch abgegrätscht - stark verteidigt!

10. Minute: Der Ball landet über Umwege bei Sancho, der sich in den Strafraum kämpft. Seine Flanke landet aber im Seitenaus.

7. Minute: Der BVB erhöht den Druck. Die Gäste haben aktuell Probleme sich zu befreien, einige Pässe landen direkt wieder in den Füßen der Dortmunder. Gutes Pressing der Hausherren bisher.

5. Minute: Der erste Eckball der Partie. Guerreiro bringt den Ball scharf in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer. Tottenham klärt die Situation.

3. Minute: Konzentrierter Beginn der Gastgeber.

ANPFIFF!

20:59 Uhr: Die Spieler kommen aus dem Tunnel und laufen ins Stadion, begleitet von einer grandiosen Choreo der BVB-Fans!

20:56 Uhr: "You will never walk alone" - ein erster Gänsehaut-Moment im Dortmunder Stadion. An der Stimmung dürfte es heute nicht scheitern.

20:54 Uhr: Der Puls steigt. In wenigen Minuten geht es los.

20:48 Uhr: Gut für den BVB: In dieser Champions-League-Saison mussten die Dortmunder noch kein Gegentor zu Hause hinnehmen. Schlecht für den BVB: Tottenham hat in seinen vergangenen 17 Spielen in der Königsklasse immer mindestens ein Tor erzielt.

20:41 Uhr: Doch Vorsicht! Bei den Gästen aus Tottenham ist Harry Kane wieder mit dabei. Der Stürmer traf in der vergangenen Saison gleich dreimal gegen den BVB - damals in der Gruppenphase - die Dortmunder sind also gewarnt!

20:35 Uhr: Der BVB wirft gleich von Beginn an alles nach vorne. Mit Weigl, Wolf, Guerreiro, Alcacer, Götze, Reus und Sancho setzt Favre auf volle Offensivpower. "Wir müssen das Unmögliche schaffen", hatte Kapitän Reus vor dem Spiel gesagt.

20:30 Uhr: Herzlichen willkommen zum DW-Liveticker!