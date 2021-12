Das Weihnachtsschiff

„Christ der Retter ist da“, diesen Kehrvers aus dem Weihnachtsklassiker „Stille Nacht“ haben an Heiligabend viele Menschen gesungen. Das Jahr 2021 hat Rettung großgeschrieben. Viele sind gerettet worden in der Pandemie, in Wasserfluten und anderen Katastrophen, auf der Flucht. Rettungsschiff und Rettungsboot sind zu Symbolen geworden.

Im Gottesdienst am 2. Weihnachtstag hält Pfarrerin Barbara Hauck Ausschau nach dem Weihnachtsschiff. Die biblischen Geschichten von Maria und Josef und die von Mose auf dem Nil werden als Rettungsgeschichten erzählt von Martina Bauer und Tim Brügmann. Musikalisch erklingen traditionelle und moderne Weihnachtslieder, auch englische, gesungen von Mitgliedern der „Musicalcompany Nürnberg“ und „Stimmig – Junges Ensemble Schwaig“ unter Leitung von Claudia Dörr und Musik für Orgel und Trompete mit Dr. Bernhard Meier und Tobias Dorfner.