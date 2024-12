Der vierte Weltmeistertitel des 27 Jahre alten Niederländers in Serie gerät nicht ganz so souverän wie der dritte. Hatte Verstappen 2023 von 22 Rennen noch 19 gewonnen, sind es in der Saison 2024 "nur" neun von 24. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte schwächeln Verstappen und sein Red-Bull-Team. So geht der Konstrukteurs-Titel diesmal an das aufstrebende McLaren-Team.