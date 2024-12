Am 1. April trat in Deutschland das Gesetz zur Teillegalisierung von Marihuana in Kraft. Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis mitführen und bis zu drei Marihuana-Pflanzen zu Hause züchten. Cannabis-Clubs werden unter strengen Auflagen zugelassen. In der Öffentlichkeit bleibt Kiffen im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kitas, Spielplätze, Jugendeinrichtungen und Sportstätten verboten.