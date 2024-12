Am 29. Oktober fiel im Südosten Spaniens innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst in einem Jahr. Die Wassermassen sorgten, so wie hier in Valencia, für Chaos und Zerstörung. 230 Menschen starben; den Behörden wird vorgeworfen, die Bevölkerung zu spät vor der Flut gewarnt zu haben. "Das ist die dramatische Realität des Klimawandels", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.