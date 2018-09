Das tun Sie am Wasser am liebsten!

Auf dem Segelschiff, am Strand, in der Tauchausrüstung unter Wasser oder einfach am Pool – wir haben Sie gefragt, was Sie am Wasser am liebsten tun. Mögen Sie es lieber aktiv oder ist es für Sie schöner, am Wasser die Seele baumeln zu lassen? Dass Sie das Wasser mögen, beweist die große Anzahl an Rückmeldungen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Den Sieger unserer Zuschaueraktion haben wir ausgelost: Es ist James Hendry aus Großbritannien, er mag am Wasser am liebsten das Schwimmen und Schnorcheln mit seinen Enkelkindern.



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Armbanduhr im Euromaxx-Design gewonnen. Machen Sie doch wieder mit bei unserer nächsten Zuschaueraktion.