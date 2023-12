Das sind die Filmhighlights 2024

Die Streiks in Hollywood - sowohl die der Drehbuchautorinnen und -autoren als auch die der Schauspielerinnen und Schauspieler - haben das Kinoprogramm in diesem Jahr ziemlich durcheinander gebracht. Viele der größten und am meisten erwarteten Filme verzögerten sich oder wurden mit ihrer Veröffentlichung gar auf 2024 verschoben.

Doch das Warten hat nun ein Ende. Die Filmknappheit des Jahres 2023 wird sich in ein Fest für Kinofans verwandeln, mit einem Jahr voller Blockbuster und heiß erwarteter Arthouse-Dramen. Hier sind einige Filme, nach denen Sie im kommenden Jahr Ausschau halten sollten.

Dune: Teil 2

Regisseur Denis Villeneuve adaptierte für seine Filme Frank Herberts Science-Fiction-Klassiker "Dune". Mit "Dune: Teil 2" wurde einer der größten Blockbuster von 2023 auf 2024 verschoben.

Die Erwartungen an den Film sind nun umso höher. Timothee Chalamet wird erneut als Paul Atreides zu sehen sein, der als messianischer Anführer der rebellischen Fremen in der Wüste zurückkehrt und Rache an den Verschwörern übt, die seine Familie zerstört haben. Neben ihm sind Stars wie Zendaya als Fremen-Kriegerin Chani zu sehen, Florence Pugh, Lea Seydoux, Austin Butler und Christopher Walken.

Mitte März kommt der Film ins Kino.

Mickey 17

Bong Joon-hos englischsprachiger Nachfolger seines Oscar-prämierten Films "Parasite" ist ein Science-Fiction-Film nach Edward Ashtons Roman "Mickey7 - Der letzte Klon" (2022). Robert Pattinson spielt die Hauptrolle. In weiteren Rollen treten Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette und Mark Ruffalo auf.

Das Buch "Mickey 7" erzählt die Geschichte eines "Entbehrlichen", eines Wegwerf-Mitarbeiters, der dabei helfen soll, den Eisplaneten Niflheim zu kolonisieren. Wenn er dabei stirbt, wird einfach der nächste Klon von Mickey generiert und macht da weiter, wo sein Vorgänger aufgehört hat. Mickey Nr. 7 allerdings will nicht sterben. Doch wie überlebt man als Wegwerfklon auf einer tödlichen Mission?

Kinostart ist Ende März.

Bob Marley: One Love

Mit "Bob Marley: One Love" bringt "King Richard"-Regisseur Reinaldo Marcus Green ein Biopic der Reggae-Legende schlechthin auf die Leinwand. Verkörpert wird Bob Marley (1945-1981) dabei vom britischen Schauspieler Kingsley Ben-Adir, der 2020 in Regina Kings Regiedebüt "One Night in Miami" als Malcolm X begeisterte, und dieses Jahr einen der Kens in "Barbie" spielte.

Challengers - Rivalen

Ursprünglich hätte "Challengers" die diesjährigen Filmfestspiele von Venedig eröffnen sollen. Wegen der Streiks in Hollywood verzögerte sich aber auch dieser Filmstart.

In dem romantischen Drama von "Call Me by Your Name"-Regisseur Luca Guadagnino spielt Zendaya die Rolle der Tashi, deren Tenniskarriere durch einen Unfall beendet wurde. Mit ihren beiden Teenager-Romanzen - der eine davon ist ihr Ehemann, das internationale Tennis-Ass Art (Mike Faist), der andere der Comeback-Hoffnungsträger Patrick (Josh O'Connor) - befindet sie sich in einer Dreiecksbeziehung.

Ende April kommt der Streifen in die Kinos.

Jede Menge Fortsetzungen

2024 ist das Jahr, in dem Hollywood mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von Fortsetzungen, Spin-offs, Prequels und Reboots etablierter Franchises aufwartet. Legen wir los:

Kraven the Hunter, Madame Web, Venom 3

Sonys Spider-Verse wächst stetig weiter. Mindestens drei neue Filme soll es geben.

Aaron Taylor-Johnson schlüpft in die Rolle eines der beliebtesten Bösewichte der Comics und spielt "Kraven the Hunter" in einer Entstehungsgeschichte von "Triple Frontier"-Regisseur J.C. Chandor.

Dakota Johnson wird in einem neuen Film des britischen TV-Regisseurs S.J. Clarkson ("Succession", "Jessica Jones") in die Rolle der Madame Web schlüpfen, eine hellseherische Mutantin, die sich mit Spider-Woman (Sydney Sweeney) zusammentut.

Tom Hardy spielt in "Venom 3" erneut die Rolle des trotteligen Reporters Eddie Brock, der unfreiwillig zum Wirt des menschenfressenden Aliens Venom geworden ist. Es soll das letzte Spin-off der Horrorkomödien rund um Venom sein.

Ob "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" nächstes Jahr oder erst 2025 erscheinen wird, ist noch offen. Der Film wird jedenfalls die letzte Fortsetzung von "Spider Man: A New Universe" und "Spider Man: Across the Spider Verse" sein.

Joker: Folie à Deux

Todd Phillips' äußerst erfolgreiche Verfilmung des kultigen Batman-Bösewichts gewann 2019 den Goldenen Löwen in Venedig und brachte Joaquin Phoenix einen Oscar als bester Schauspieler ein. In der Fortsetzung wird Lady Gaga als die ebenfalls verrückte Harley Quinn und Geliebte des Jokers mit von der Partie sein. Anders als der erste Joker von 2019 ist "Folie à Deux" ein Musical - ja wirklich.

Deadpool 3

Nachdem Disney den Appetit des Publikums auf Marvel-Filme getestet hat - der letzte Film, "The Marvels" von Nia DaCosta, enttäuschte an den Kinokassen -, schraubt das Unternehmen seine Superheldenproduktion zurück und bringt dieses Jahr nur noch einen Blockbuster in Lycra-Anzügen raus: "Deadpool 3".

In dem Film, den unter 17-Jährige nur mit Begleitung besuchen dürfen, kehrt Ryan Reynolds als der Söldner mit der großen Klappe zurück, der dafür bekannt ist, sich direkt an das Publikum zu wenden. Ihm zur Seite steht Hugh Jackman, der seine Rolle als "X-Men"-Held Wolverine wieder aufnimmt und ein letztes Mal die Krallen ausfährt - so wie man es erwartet.

Ryan Reynolds als Deadpool and Hugh Jackman als Logan, aka Wolverine, in "Deadpool 3" Bild: Marvel Studios

Beetlejuice 2 & Gladiator 2

Mit "Beetlejuice 2" und "Gladiator 2" kommen zwei lang erwartete Fortsetzungen in die Kinos. Tim Burton lässt den blassgesichtigen Scherzkeks Beetlejuice aus der Kultkomödie von 1988 mit Michael Keaton in der Hauptrolle wieder aufleben. Winona Ryder und Catherine O'Hara sind ebenfalls mit an Bord und schlüpfen in ihre alten Charaktere Lydia und Delia Deetz.

Russell Crowe, der in "Kraven the Hunter" einen fiesen Vater spielen wird, wird in "Gladiator 2" nicht erneut das Kolosseum betreten. Dennoch kehrt Regisseur Ridley Scott in seiner mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Epos aus dem Jahr 2000 ins alte Rom zurück. In der Hauptrolle ist "Aftersun"-Darsteller Paul Mescal zu sehen. Die Handlung von "Gladiator 2" ist 25 Jahre nach dem ersten Film angesiedelt.

Furiosa: A Mad Max Saga

Ganz so lang wie Ridley Scott hat sich Regisseur George Miller zwar nicht Zeit gelassen, aber dennoch haben die "Mad Max"-Fans seit der triumphalen Rückkehr von "Mad Max: Fury Road" bereits seit 2015 sehnsüchtig auf den fünften Teil des kultigen postapokalyptischen Franchise gewartet.

Der neue Film ist ein Prequel zu "Fury Road" und erzählt die Vorgeschichte der titelgebenden Figur Furiosa. Verkörpert wird sie von der "Damengambit"-Darstellerin Anya Taylor-Joy. Außerdem spielen Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones und Angus Sampson in dem Streifen mit. Er soll seine Premiere im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes feiern.

Charlize Theron wird leider nicht im "'Mad Max: Fury Road"-Prequel "Furiosa" zu sehen sein Bild: Warner Bros./Photofest

Ballerina

Mit dem vierten und letzten Teil von Chad Stahelskis Shoot-em-up-Franchise nehmen Action-Fans dieses Jahr Abschied von Keanu Reeves als "John Wick". Erweitert wird das John-Wick-Universum dafür durch das Spin-Off "Ballerina" mit dem "Blonde"-Star Ana de Armas. Sie verkörpert eine weibliche Attentäterin in einer Geschichte, die zwischen Kapitel 3 und 4 der Originalfilme angesiedelt ist. Reeves' ikonischer Charakter wird somit nochmal in einem Cameo-Auftritt zu sehen sein.

Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim

Mit diesem animierten Prequel widmet sich Warner Bros. erneut dem "Herr der Ringe". "Der Krieg der Rohirrim" befasst sich mit der Geschichte von Helm Hammerhand, dem legendären König des Reitervolks der Rohan. "Succession"-Start Brian Cox leiht dabei Helm seine Stimme.

Mean Girls - Der Girls Club

Mit "Mean Girls - Der Girls Club" kommt 2024 eine Fortsetzung der kultigen Highschool-Komödie "Girls Club - Vorsicht bissig!" von 2004 in die Kinos. Der neue Film ist eine Adaption der Musicalversion des Films, die 2018 an den Broadway kam. Das Drehbuch stammt auch diesmal von Tina Fey, die außerdem erneut als Mathelehrerin Ms. Norbury auftritt. Angourie Rice spielt die neue Schülerin Cady Heron, während Renee Rapp in die Rolle des Oberfieslings Regina George schlüpft.

Vielversprechende Independent-Filme

Diese Arthouse- und Independent-Filme dürften 2024 am meisten Aufsehen erregen.

Nosferatu

Die Neuauflage des Dracula-Klassikers von F.W. Murnau aus dem Jahr 1922 stammt von Robert Eggers. Er führte unter anderem bei "The Witch", "Der Leuchtturm" und "The Northman" Regie. Im neuen "Nosferatu" spielen Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Emma Corrin und Nicholas Hoult mit.

The Outrun

Mit "The Outrun" bringt die deutsche Regisseurin Nora Fingscheidt ("Systemsprenger") die Memoiren der schottischen Journalistin und Autorin Amy Liptrop ins Kino. In "Nachtlichter" erzählt die von ihrer Heimkehr ins schottische Orkney, ihrer Genesung vom Alkoholismus und der Konfrontation mit ihrer bewegten Vergangenheit. Gespielt wird sie von "Ladybird"-Darstellerin Saoirse Ronan.

The Nickel Boys

Auch dieser Film basiert auf einem Roman, für den Colson Whitehead 2019 den Pulitzer-Preis gewann. Im nächsten Jahr bringt ihn der Oscar-nominierte Dokumentarfilmer RaMell Ross ("Hale County, Tag für Tag") auf die große Leinwand. "The Nickelboys" handelt von zwei Jungs, die im Florida der 1960er-Jahre zu Unrecht auf einer Schule für straffällig gewordene Jugendliche landen. Die vielgelobte Reformschule entpuppt sich aber als grausam - Schüler werden misshandelt, manche verschwinden sogar spurlos. Die Geschichte ist eng angelehnt an die Enthüllungen über die berühmte Florida School for Boys (1900-2011).

Produziert wurde der Film von Brad Pitts Firma "Plan B", die auch "Moonlight" und "12 Years a Slave" produziert hatte. Schon jetzt gilt "The Nickelboys" als heißer Anwärter bei den Oscars 2025.

Back to Black

2009 widmete sich Sam Taylor-Johnson mit seinem Film "Nowhere Boy" den Teenagerjahren John Lennons. Mit "Back to Black" legt er den Fokus auf eine weitere britische Musiklegende - Amy Winehouse, deren Tod 2011 die Welt schockierte. Im April kommt der Film in die Kinos.

Das Biopic über das Leben der britischen Sängerin Amy Winehouse wird sicherlich für Kontroversen führen Bild: MATT DUNHAM/AP/picture alliance

Kinderfreundliche Kost

Auch für die Kleinen hat das Kinojahr 2024 einiges zu bieten.

Ich - Einfach unverbesserlich 4

Auch der vierte Teil der erfolgreichen Zeichentrickserie stellt Gru, den ehemaligen Superschurken, der zum Helden und Superpapa geworden ist, wieder in den Mittelpunkt. Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, aber man kann sich gewiss auf jede Menge Verspieltheit und Unfug von den Minions gefasst machen.

Elio

Nach der durchwachsenen Rezeption von "Elemental", dem letzten Pixar-Film, will das Animationsstudio mit "Elio" von Adrian Molina wieder das Kino erobern. 2017 hatte Molina bereits beim Pixar-Hit "Coco" mit Regie geführt.

"Elio" ist der 28. Pixar-Spielfilm. Das Science-Fiction-Abenteuer handelt vom 11-jährigen Elio, der versehentlich ins All gebeamt wird und von Außerirdischen für den Botschafter der Erde gehalten wird. Der Film verspricht originelle Unterhaltung.

Ghostbusters: Frozen Empire

Erst 2021 hatte "Ghostbusters: Afterlife" die kultige Science-Fiction-Komödie aus den 1980er-Jahren wieder aufleben lassen und damit den Weg für die neueste Fortsetzung geebnet. In den Hauptrollen von "Afterlife" waren Carrie Coon, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Kumail Nanjiani und Patton Oswalt zu sehen. Außerdem kehrten mehrere Schauspieler aus den Originalfilmen zurück, darunter Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts und Bill Murray. In "Ghostbusters: Frozen Empire" kehrt das "Afterlife"-Team an den Ort zurück, an dem alles begann, nämlich in die kultige Feuerwache von New York City aus dem Original-"Ghostbusters"-Film.

Mufasa: Der König der Löwen

"Mufasa: Der König der Löwen" ist eine Fortsetzung zu Disneys Realfilm-Remake des "König der Löwen" aus dem Jahr 2019. Der Film, inszeniert von Barry Jenkins ("Moonlight"), erzählt die Geschichte von Simbas Vater Mufasa. Aaron Pierre ("The Underground Railroad") leiht dem Löwenpapa dabei seine Stimme.

Alles steht Kopf 2

Acht Jahre nach "Alles steht Kopf" kehrt Pixar erneut in die Gedankenwelt der jungen Riley zurück. Im zweiten Teil ist sie bereits eine Teenagerin auf dem Weg zur Uni. Ihre Gefühlswelt besteht nun nicht mehr nur aus Ängstlichkeit, Freude, Wut, Ekel und Traurigkeit, sondern auch aus dem neu entdeckten Gefühl großer Angst.

Sonic The Hedgehog 3

Videospielverfilmungen galten früher als Gift an den Kinogassen, doch die Versionen von Segas legendärem Run-and-Jump-Spiel sind weiterhin auf dem Vormarsch. Im dritten Teil, der 2024 in die Kino kommt, kehren Ben Schwartz als Stimme von Sonic, Colleen O'Shaughnessey als Tails und Idris Elba als Knuckles zurück. Im Dezember ist Filmstart.

Adaption aus dem Englischen: Bettina Baumann