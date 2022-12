Dieses Museum ist immer einen (virtuellen) Besuch wert: das Schokoladenmuseum in Köln. Nicht nur Süßigkeitenfans dürften das Thema spannend finden. Von der Geschichte der Kakaogewinnung bis zur Schokoladenzubereitung gibt es in der Kölner Sehenswürdigkeit vieles zu entdecken. Es ist die weltweit umfangreichste Darstellung zum Thema. Das Wahrzeichen des Museums ist übrigens ein drei Meter hoher und stets mit 200 Kilogramm frischer Schokolade gefüllter Brunnen ...



So können Sie vorgehen:

Brainstorming:

Schreiben Sie das Wort das Museum, -een für alle gut sichtbar an die Tafel. Bitten Sie die Lernenden, im Plenum zu berichten, welche Museen sie in ihrem oder einem anderen Land bereits besucht haben und was man dort besichtigen kann.

Ratephase:

Teilen Sie dem Kurs im Anschluss mit, dass es in Köln ein Museum gibt, das weltweit einzigartig ist. Lassen Sie die Lernenden kurz raten, um was für ein Museum es sich handeln könnte. Sammeln Sie die Vorschläge in Stichwörtern an der Tafel.

Internetrecherche:

Bitten Sie die Lernenden in Partnerarbeit um eine kurze Internetrecherche zum Suchbegriff „Museen in Köln“. Teilen Sie nun das Arbeitsblatt Recherche Schokoladenmuseum aus. Fordern Sie die Lernenden auf, der Internetseite des Schokoladenmuseums die benötigten Informationen zur Ergänzung des Arbeitsblattes zu entnehmen. Lassen Sie die Lernenden ihre Ergebnisse im Plenum zusammentragen.

Werbeanzeige:

Teilen Sie die Klasse in mehrere Arbeitsgruppen von drei bis vier Lernenden ein. Bitten Sie die Gruppen, gemeinsam eine Werbeanzeige für den Besuch des Schokoladenmuseums zu entwerfen und diese anschließend im Plenum vorzustellen.



Benötigte Materialien:

Tafel o. Ä.

Arbeitsblatt Recherche Schokoladenmuseum

Bastel-Utensilien (Pappe, bunte Stifte)



