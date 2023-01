Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit

Social Media Influencer steigern die Nachfrage nach den hübschen Quarzen und Edelsteinen, die im Globalen Süden unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut werden.



Mit Rosenquarz gegen Stress? In der Schönheitsindustrie und Esoterik gehören sogenannte Heil- oder Schmucksteine seit Jahren fest zum Sortiment. Verschiedene Unternehmen werben etwa für ihre Produkte aus Rosenquarz mit deren Natürlichkeit. Sie würden den Kundinnen und Kunden dabei helfen, sich von ihrem stressigen Alltag zu erholen und sich wieder mit der Natur zu verbinden.



Doch während man sich in Europa neben Schönheit auch eine gewisse Erdverbundenheit von den Steinen verspricht, sind sie für die Arbeiter in den Abbaugebieten weder mit Glamour noch mit Heilung verbunden.

Von der europäischen Schönheitsindustrie über deren Zwischenhändler in Asien bis in die Abbaugebiete - Nadja Mitzkat geht der Produktionskette auf den Grund. Die Reporterin stellt fest, dass viele der Schönheitsprodukte ihren Ursprung in Madagaskar haben. Sie reist in den afrikanischen Inselstaat, um mit den Menschen vor Ort über ihre Arbeitsbedingungen zu sprechen.



