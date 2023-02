Deutsch unterrichten

Das sagt man so!

Das sagt man so! Aber in welcher Situation? Hier werden deutsche Redewendungen und Sprichwörter vorgestellt und erklärt, in welchem Kontext sie verwendet werden.

Das Format im Überblick In der Reihe „Das sagt man so!" wird jede Woche eine deutsche Redewendung oder ein bekanntes Sprichwort erklärt. Der Fokus des Formats, das für Lernende ab der Niveaustufe B2 konzipiert ist, liegt also auf der Erweiterung des Wortschatzes im Bereich der Umgangssprache. Ein erklärender Text, eine Grafik, die die jeweilige Redewendung illustriert, sowie interaktive Übungen bilden den Kern jeder Folge. Inhalt Was bedeutet es, ein Auge zuzudrücken oder auf Wolke sieben zu schweben? Und wieso geht Liebe eigentlich durch den Magen? Jeden Montag steht bei „Das sagt man so!“ eine neue Redewendung oder ein Sprichwort im Fokus. In einem kurzen Text, der auch als Audio zur Verfügung steht, wird der jeweilige Ausdruck anhand eines Beispiels erklärt. Eine Visualisierung der Redewendung unterstützt das Verständnis zusätzlich. Außerdem haben die Lernenden die Möglichkeit, ihr Hör- und Leseverständnis mit kurzen interaktiven Übungen zu überprüfen. Da die Folgen nicht aufeinander aufbauen, können Audios, Texte und Grafiken sehr gut einzeln herausgegriffen und im Unterricht eingebunden werden. Lerninhalt Sprichwörter und Redewendungen

