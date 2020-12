Das mögen Sie am Herbst!

Für viele Menschen in Europa ist der Herbst mit seinen bunten Blättern und kürzeren Tagen besonders stimmungsvoll. Es ist zu dieser Zeit besonders schön, im Wald spazieren zu gehen und die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Wenn der Sommer vorüber ist, machen viele es sich auch Zuhause gemütlich - bei Kerzenschein und einem heißen Tee. Wir wollten wissen, was Sie am Herbst mögen oder ob der Herbst bei Ihnen ganz anders ist. Danke für Ihre zahlreichen Antworten, die für uns sehr interessant zu lesen waren.



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen DW-Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Clevas T. aus Tallinn in Estland.



Herzlichen Glückwunsch!