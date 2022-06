Sonne? Egal!

Selbst wenn die Sonne nicht scheint, strahlt die Landschaft. Überall auf dem weitläufigen Gelände gibt es kleine Holzplattformen mit zwei Liegen und einem Sonnenschirm, auf denen man in aller Ruhe die Landschaft genießen kann. Hideaway, also Versteck, ist der Name des Haupthauses, weil man sich gut zurückziehen und verstecken kann. Verstecke gibt's aber auch auf dem Gelände genug.