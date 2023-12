Am 31. Januar wurde die letzte neugebaute Boeing 747 in Everett bei Seattle an die US-Charterfluggesellschaft Atlas Air übergeben. Nach mehr als 50 Jahren mustert der US-Hersteller Boeing den legendären Jumbo-Jet endgültig aus. Sollte also der nächste oder übernächste US-Präsident ein neues Dienstflugzeug in Dienst stellen, wird es kein Jumbo sein. Aber vielleicht hat Airbus ja was im Angebot ...