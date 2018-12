Das ist Ihre liebste Süßigkeit

Während in Deutschland in der Vorweihnachtszeit Lebkuchen, Spekulatius und Christstollen auf die Teller kommen, haben Sie uns gezeigt: Die Welt der Süßigkeiten ist unendlich groß! Vielen Dank, dass Sie uns von Ihren Lieblingsleckereien erzählt haben. Wir haben uns gefreut zu hören, was es bei Ihnen zu naschen gibt und wären neugierig, all das zu probieren!

Aus Ihren Zusendungen haben wir einen eine Gewinnerin gezogen, die eine Armbanduhr im Euromaxx-Design gewonnen hat.

Es ist Ljiljana Cvetkoska aus Mazedonien und sie mag am liebsten Dresdner Christstollen.



Herzlichen Glückwunsch!