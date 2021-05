Das ist Ihr schönster Aussichtspunkt!

Den Blick in die Ferne schweifen lassen, das kann man am besten von einem hohen Aussichtspunkt. Wir wollten von Ihnen wissen, an welchem Ort Sie bisher den schönsten Weitblick genossen haben. Ganz unterschiedliche Antworten aus aller Welt haben uns erreicht und wir haben viele Reiseanregungen bekommen. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön! Unter sämtlichen Einsendungen verschenken wir eine Ausgabe des neuen Euromaxx-Buchs "111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss". Es geht an Ralf U. aus Eisleben in Deutschland. Sein schönster Aussichtspunkt war der Aussichtsturm auf dem Petrin-Berg in der tschechischen Hauptstadt Prag.