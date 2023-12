Das Image der Reichen

Reiche werden verehrt oder gehasst, je nachdem in welchem Land man sich befindet. Warum ist das so?

Die Meinungen über Reichtum und Millionäre gehen weltweit stark auseinander. Werden sie in Teilen Europas eher kritisch gesehen, etwa in Deutschland und in Frankreich, so sieht das in den USA oder Indien ganz anders aus. Warum ist das so?

Bild: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Weißer Wasserstoff – die Rettung fürs Klima?

"Grünen" Wasserstoff mit erneuerbarer Energie herzustellen ist aufwändig und teuer. Doch es gibt weltweit auch natürliche Vorkommen von Wasserstoff. Wo es den “weißen Wasserstoff” in großen Mengen gibt, ist noch unklar. Startups sind auf der Suche.

Bild: Aamir Ansari/DW

E-Rikschas erobern Indische Städte

Ob Lieferservice oder 3-Rad-Taxis – Indien setzt auf E-Mobilität. Rikschas mit Batterien sind mittlerweile Standard. Mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Dreiräder in vergangenen Jahr sind elektrisch. Damit überholt Indien die Konkurrenz.

Bild: Tsvangirayi Mukwazhi/AP Photo/picture alliance

”Weißes Gold” – warum Lithium so wertvoll ist

In Batterien wird hauptsächlich Lithium eingesetzt. Zwar wären es auch andere Materialien möglich, doch das “weiße Gold” sticht alle aus. Warum das so ist, welche Probleme es bereitet und ob auch genug vohanden ist, untersucht Amanda Coulson-Drasner.

