Das große Bling-Bling: Handwerkskunst Kronleuchter

In Wien sind Kronleuchter nicht nur in Schlössern, Cafés und Museen zu bewundern – in der österreichischen Hauptstadt werden die Kostbarsten auch heute noch in aufwändiger Handarbeit hergestellt.

Puentedey – das schönste Dorf Spaniens 2022

Das mittelalterliche Puentedey, im Norden Spaniens, steht ganz neu auf der Liste der schönsten Dörfer Spaniens. Ein Grund für die Wahl: die 15 Meter hohe "Brücke Gottes" - ein vom Fluss Nela erschaffenes Naturspektakel.

Europe Eats: Neapolitanische Pizza

Wie gelingt es, eine leckere Pizza zu Hause selbst zu backen? Das ist eine echte Herausforderung. DW-Fernsehköchin Felicitas Then verrät ihre Tricks – vom Teig bis zu der richtigen Backmethode, ganz ohne Holzofen.

Die Geheimnisse des Münchner Marienplatzes

Den zentralen Marienplatz in München besucht nahezu jeder, der in die süddeutsche Metropole kommt. Er verbirgt auch einige überraschende Geheimnisse, die nicht mal alle Münchener kennen. Euromaxx bringt sie ans Licht.

Großstadtgrau wird kunterbunt – Design von Yinka Ilori

Der britisch-nigerianische Designer Yinka llori verwandelt triste Ort Londons in bunte Kunst. Seine Werke sind genauso geprägt von den Geschichten aus seiner Kindheit in England wie von den Stoffmustern Westafrikas.

