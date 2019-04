Das größte Raubsäugetier der Erdgeschichte

"Simbakubwa kutokaafrika" haben Wissenschaftler um den Paläontologen Matthew Borths von der Ohio University, USA und seine Forscherkollegen des Nationalmuseums in Nairobi das in Kenia entdeckte Säugetier getauft. Übersetzt bedeutet der Name etwa "Großer Löwe aus Afrika".

Die Wissenschaftler haben das Tier anhand eines unvollständigen Unterkiefers sowie Zähnen und Knochenfragmenten identifiziert. Diese waren bereits vor Jahrzehnten bei Meswa Bridge im Westen Kenias ausgegraben worden. Doch erst jetzt konnten die Forscher ihre Ergebnisse und eine Rekonstruktion des Tieres im "Journal of Vertebrate Paleontology" vorstellen.

Mehr dazu: Säugetiere profitierten vom Sterben der Dinos

Kein Schmusekätzchen: Zum Glück hat Simbakubwa kutokaafrika lange vor dem Homo sapiens gelebt.

"Simbakubwa kutokaafrika" ist demnach nicht mit heutigen Raubkatzen verwandt, sondern gehörte einer ausgestorbenen Säugetiergruppe an. Die Zähne und Knochenfragmente stammten wahrscheinlich von einem jungen, männlichen Tier. Die Zähne waren nämlich noch kaum abgenutzt.

Die Riesenkatze war größer als ein heutiger Eisbär und lebte vor etwa 23 Millionen Jahren. Damals lebten viele größere Pflanzenfresser auf der Erde. Auf solche Beutetiere war die Riesenkatze wohl spezialisiert. Sie konnte Tiere von der Größe eines heutigen Nilpferdes jagen.

(fs/af, dpa)

Mehr über große Raubkatzen: Rettung für den König der Tiere? - Löwenzucht in Simbabwe