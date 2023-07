Panorama Frankreich

Das größte Ballonfestival Europas hebt ab

Johannes Albers

vor 7 Minuten vor 7 Minuten

In Chambley in der Nähe des französischen Metz findet alle zwei Jahre Europas größtes Treffen von Heißluftballon-Fahrenden statt. In diesem Jahr lassen sich die bunten Ballons noch bis zum 30. Juli bewundern.