Das Filmfestival in Cannes wird verschoben

70. Berlinale: Die Gewinner des Wettbewerbs

Bester Erstlingsfilm: "Los Conductos" von Camilo Restrepo

Camilo Restrepo befasst sich in "Los Conductos" mit Religion und Gewalt in seiner Heimat Kolumbien. Der Film basiert auf den Erinnerungen eines Sektenaussteigers. Pinky hat sich aus den Fängen eines gewissen "Padre" befreit und verschanzt sich in einer Fabrik, entschlossen, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ein alptraumhaftes, halluzinatorisches Werk, gedreht mit 16-mm-Film.

Autorin/Autor: Elizabeth Grenier, Philipp Jedicke