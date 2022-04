Das Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion

Und welche Rolle spielen NATO und EU?

Russlands Präsident Putin bezeichnete den Zerfall der Sowjetunion als "die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Es war ein sang- und klangloser Untergang. Seitdem gehen die 15 Länder zwischen Ostsee und Pamir-Gebirge ihre eigenen Wege.



Vorreiter für die Unabhängigkeit war das kleine Litauen. Ruslanas Baranovas aus Vilnius kennt die Sowjetzeit nur aus den Geschichtsbüchern. Er engagiert sich politisch und arbeitet im Seimas, dem litauischen Parlament. In den baltischen Republiken funktioniert die parlamentarische Demokratie nach westeuropäischem Zuschnitt.

Hingegen haben sich in Zentralasien ehemalige Parteifunktionäre zu autokratischen Clanführern gewandelt. Ruslan Semjonowitsch Grinberg, renommierter Wirtschaftswissenschaftler und Gorbatschow-Vertrauter, meint, dass alle Nachfolgestaaten nach demselben Prinzip handeln - ein Maximum an ökonomischer Zusammenarbeit mit Russland bei gleichzeitigem Minimum an politischer Abhängigkeit.

Russlands Präsident Putin muss sich aber nicht nur mit den ehemaligen "Brudervölkern" auseinandersetzen. Dass die NATO fast vor ihrer Haustür steht, empfinden die meisten Russen als Bedrohung. In diesem Konflikt will Putin mit Sowjetnostalgie und innenpolitischer Härte das Land zu neuer Größe führen. Der Dokumentarfilm zeigt, was aus dem Erbe einer Weltmacht geworden ist - in Litauen, im Kaukasus, in Kirgistan und in Russland.



