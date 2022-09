Das Ende der Neutralität - Finnland vor dem NATO-Beitritt

Noch vor einem halben Jahr galt es in Finnland als Tabu, auch nur von einem Ende der militärischen Neutralität zu sprechen. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat diese nationale Überzeugung nicht nur ins Wanken gebracht, sondern ins Gegenteil verkehrt: Drei Viertel aller Finnen und Finninnen wollen in die NATO. Ilpo Pohjola ist Chef des finnischen Reservistenverbands und begrüßt, dass sein Land der NATO beitreten will. Russland, das Finnland schon einmal überfallen hat, habe man seiner Ansicht nach nie trauen können. Vili Nurmi ist Kriegsdienst-Verweigerer und hält den NATO-Beitritt dagegen für einen großen Fehler. Er leistet seinen Zivildienst in Helsinki und organisiert Demonstrationen gegen die NATO, der er Kriegstreiberei vorwirft. Ilpo Pohjola und Vili Nurmi stehen für die unüberbrückbaren Gegensätze zwischen den beiden Lagern. Während der 60-jährige ehemalige Soldat zufrieden ist, erlebt der 20-jährige Zivildienstleistende die schlimmsten Monate seines pazifistischen Lebens. Der Film erzählt von einer radikal veränderten sicherheitspolitischen Ausrichtung des Landes, aber auch von der pazifistischen, jugendlichen Minderheit, die jede Art von Gewalt ablehnt.