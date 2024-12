Das Ende der Diktatur: 35 Jahre rumänische Revolution

Vor 35 Jahren begann in Rumänien die blutigste Umsturzbewegung im damaligen Ostblock: In der Stadt Timisoara gingen die Menschen gegen Diktator Ceausescu und die Herrschaft seiner Kommunistischen Partei auf die Straße.

Drei Menschen erinnern sich an die bewegte Vorweihnachtszeit 1989: Constantin Duma ist Fotojournalist und war mittendrin in der Demonstration in Timisoara . Seine Fotos sind Zeugnisse dieser Zeit, die fest in der Erinnerung seiner Generation verwurzelt ist.

Dr. Gino Rado leitet die Gedenkstätte der Revolution in Timisoara. Er will Wissen über die Ereignisse von 1989 an die weitergeben, die sie damals nicht selbst erlebt haben - an die junge Generation.

Vlad Stefan schließlich führt in seiner Freizeit Menschen durch Timisoara und - begeistert sie mit seiner Liebe für die Geschichte der westlichsten Großstadt Rumäniens, in der vor 35 Jahren die Revolution ihren Anfang fand.