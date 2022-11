Das Doppelkinn  

Beine, Füße, Hände, Arme, Augen, Ohren – davon haben wir je zwei. Viele Körperteile sind doppelt an unserem Körper. Sogar das Organ Niere besitzt der Mensch zweimal. Das Kinn, der Teil des Gesichts, der unterhalb des Mundes ein bisschen hervorsteht, haben wir nur einmal. Normalerweise. Doch manche Menschen haben unter ihrem Kinn so viel Fett und Haut, dass es aussieht wie ein zweites Kinn – also ein Doppelkinn. Niemand hört es gern, dass sie oder er ein Doppelkinn hat. Denn das heißt meistens, dass jemand zu dick ist, nicht auf die Ernährung achtet. Doch auch Menschen, die älter werden, können ein Doppelkinn entwickeln, weil die Haut ihre Festigkeit verliert. Nur wenige Personen finden, dass ein Doppelkinn schön aussieht. Merkwürdig, oder? Bei doppelten Armen und Beinen beschwert sich doch auch niemand!