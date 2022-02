Das Format im Überblick

Klischees über Deutschland und die Deutschen gibt es viele. Doch wie viel Wahrheit steckt in ihnen? „Das Deutschlandlabor“ nimmt gängige Vorstellungen über die Menschen in Deutschland und die deutsche Gesellschaft zum Anlass, genauer hinzusehen und Klischees zu hinterfragen. Die Videoserie richtet sich an Lernanfänger (Niveaustufe A2). Jede der 20 Episoden rückt ein typisch deutsches Thema in den Fokus und unterstützt die Lernenden dabei, ihren Wortschatz zu erweitern und Deutschland und die Deutschen besser kennenzulernen. Begleitet werden sie dabei von dem Moderatoren-Duo Nina und David. Jedes Video wird durch interaktive Übungen ergänzt. Für den Einsatz im Unterricht können außerdem Lehrerkommentare und Arbeitsblätter heruntergeladen werden.

Inhalt

Essen alle Deutschen gerne Wurst? Hat jeder Deutsche ein teures Auto? Ist in Deutschland alles perfekt organisiert? Und wie ist eigentlich das Verhältnis der Deutschen zur Mode? Moderatorin Nina und Moderator David gehen diesen Fragen auf den Grund. Dafür reisen sie durch ganz Deutschland, befragen Menschen auf der Straße und treffen Expertinnen und Experten. So werden auf unterhaltsame Weise verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland beleuchtet.

Lerninhalt

Landeskundeschwerpunkt

Wortfelder: Schule und Bildung, Freizeit, Sport, Migration, Essen und Trinken, Geld, Wetter

Niveaustufe: A2

Medien: Video, interaktive Übungen

Sprache: monolingual deutsch

Umfang Lerneinheit: Video (5 Min.) + Übungen

Abgeschlossener Kurs: 20 Episoden

Kompetenzen: Hör-/Sehverstehen

Materialien zum Download