Habt ihr schon mal eine Lupe ins Sonnenlicht gehalten, sodass die Sonnenstrahlen durch die Lupe auf ein Blatt Papier fallen? Dann wisst ihr, was passiert: Das Papier beginnt zu brennen. Die Sonnenstrahlen werden durch das Glas in der Lupe verstärkt und so heiß, dass sie ein Feuer machen können. Kein Wunder also, dass man eine Lupe auch „Brennglas" nennt. Unter einem Brennglas können also zwei Dinge passieren: Erstens können Dinge zerstört werden. Zweitens kann man Gegenstände genauer erkennen, da sie vergrößert werden. Das Brennglas bietet sich deshalb auch gut in übertragener Bedeutung als Metapher an, als bildlicher Ausdruck. Ein Beispiel: Die Waldbrände oder die Trockenheit an vielen Orten zeigen wie unter einem Brennglas die Auswirkungen des Klimawandels.