Das blaue Mädchen – Fußball auf dem Gipfel

Doch leicht fällt es ihnen nicht. Der einzige Ort, den man in ein Spielfeld verwandeln kann, befindet sich auf einem der Gipfel der hügeligen Landschaft, die das Dorf umgibt. Doch die Jungen und Mädchen lassen sich nicht entmutigen. Mit viel Schweiß und vollem Körpereinsatz setzten sie alles daran, sich ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Der iranische Regisseur Keivan Majidi inszenierte mit "Blue Girl” sein erstes Doku-Drama - dokumentarische Elemente mischen sich mit Fiktion. Die Kinder spielen sich selbst und erzählen ihre eigene Geschichte nach. Trotz der strengen Zensur im Iran schafft der Film Themen, wie die Benachteiligung der kurdischen Mädchen, anzuschneiden. Traditionell ist es ihnen nicht erlaubt, Fußball zu spielen. Hima ist leidenschaftlicher Fußballfan des iranischen Vereins Esteghlal FC, erkennbar durch seine blauen Trikots. Sie führt durch die mitreißende Geschichte, die sich in der atemberaubenden Landschaft Kurdistans zugetragen hat. Der Titel des Films ist auch eine Anspielung auf das tragische Schicksal von Sahar Khodayari. Die junge Iranerin setzte sich 2019 über das damalige Stadion-Verbot für Frauen hinweg. Sie wurde entdeckt und setzte sich nach einem Strafverfahren in Brand. Sie starb an den schweren Verbrennungen. Sie war ebenfalls ein Fan des Esteghlal FC.