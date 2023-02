Das bin ich – ein Buch von MIR über MICH

Das Format im Überblick

Das Ich-Buch ist ein Arbeitsbuch speziell für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren, die bereits Deutsch lernen. Das Buch rückt die Lebenswelt der Lernenden in den Fokus. Es bietet Aktivitäten und Übungen, die die Kinder und Jugendlichen dazu animieren, auf Deutsch über sich, ihre Familie, ihre Vorlieben oder andere Bereiche ihres Lebens zu berichten. Alle Materialien regen zum Ausprobieren, Entdecken und Experimentieren an und machen deutlich, dass Lernende schon mit (noch) geringen Kenntnissen der Zielsprache sprachlich handeln können.

Inhalt

In diesem Arbeitsbuch stehen Themen aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen im Zentrum. Die Lernenden werden dazu animiert, sich selbst zu entdecken und Aussagen über sich und ihr Leben auf Deutsch zu formulieren: In welcher Reihenfolge ziehen sie sich am Morgen an? Gibt es in ihrem Land vier Jahreszeiten? Wie viele Stunden müsste ihr Traumtag haben? Welches Familienfest finden sie nervig? Welches Fach möchten sie in der Schule unbedingt neu einführen? Welche Fundstücke haben sie auf dem Schulweg gesammelt?

Das Ich-Buch eignet sich nicht nur zur selbstständigen Bearbeitung. Teile daraus können auch sehr gut in den Unterricht eingebunden werden und das Lehrbuch ergänzen.

Lerninhalt

Förderung von aktiven Sprachhandlungen

Experimentieren und Entdecken

Materialien zum Download