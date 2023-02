Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6

Das Format im Überblick

Deutschlernen mit Musik schult nicht nur Syntax und Intonation, auch Vokabeln prägen sich auf diesem Weg besser ein. Diesen Effekt macht sich das Bandtagebuch zunutze. Die Münchner Band EINSHOCH6 gewährt in ihrem Videotagebuch Einblicke in den Bandalltag und nimmt die Lernenden mit auf eine Reise durch ganz Deutschland. Zusätzlich gibt es zahlreiche Songs inklusive Musikvideos, die zum Mitsingen und -rappen animieren.

Inhalt

Von einem Einblick in den Proberaum über Ausflüge zur Berliner Mauer, an die Isar oder zum Oktoberfest bis hin zu einem Blick hinter die Kulissen der Münchner Tafel – die Mitglieder von EINSHOCH6 vermitteln in ihrem Videotagebuch einen authentischen Blick auf Deutschland und die deutsche Gesellschaft. Damit hat das Format einen klaren landeskundlichen Schwerpunkt. Aber auch die Vorteile, die das Sprachenlernen mit Musik bietet, werden genutzt. Die Songs der Münchner Band, die Klassik und Hip-Hop kombiniert, sprechen Themen an, die besonders für jüngere Lernende interessant sind, und unterstützen das Erlernen der deutschen Sprache intuitiv.

Alle Songs und Videos sind mit umfangreichen Zusatzmaterialien ausgestattet und können somit unkompliziert im Unterricht eingesetzt werden. So stehen zum Beispiel konkrete Unterrichtsvorschläge, aber auch landeskundliche Zusatzinformationen zum Download zur Verfügung.

Lerninhalt

Landeskundeschwerpunkt

Syntax und Intonation durch Musik trainieren

Materialien zum Download