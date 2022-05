Das A und O eines Schüleraustauschs

Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer eine Zeit lang im Ausland lebt, lernt nicht nur eine Fremdsprache perfekt, sondern taucht auch in eine neue Kultur ein und erweitert so den Horizont. Im späteren Berufsleben können solche Erfahrungen nur von Nutzen sein. Und oftmals entwickeln sich über Landesgrenzen hinweg freundschaftliche Bande, die ein Leben lang halten.

Am besten ist laut Experten ein mehrmonatiger Austausch nach dem Abschluss der zehnten Klasse. „Das ist das ideale Alter“, sagt Claus Kunze, Sprecher des Deutschen Fachverbandes Highschool in Frankfurt, „von ihrer Entwicklung haben sie zu diesem Zeitpunkt den nötigen Durchblick, besitzen die sprachlichen Grundlagen, sind aber noch nicht zu alt, um sich einleben zu können.“ Der DFH kontrolliert die Qualität von Anbietern, die Schüleraustausche in die USA organisieren. Dorthin zieht es nach wie vor mit Abstand die meisten deutschen Austauschschülerinnen und -schüler.

Andere Länder, andere Sitten

Aber egal ob in den USA, Japan oder Chile: Es gilt, sich in den Alltag der Gastgeberfamilie zu integrieren. Man geht mit den neuen „Geschwistern" zur Schule und lernt fern von zu Hause neue Sitten und Bräuche kennen. Plötzlich muss man eine Schuluniform anziehen, in Deutschland undenkbar. Themenbezogene Diskussion im Klassenzimmer mit dem Lehrer sind daheim durchaus erwünscht, in manchen Ländern heißt es aber eher: Mund halten, zuhören und mitschreiben. Und in Taiwan müssen Schüler sogar die Klassenräume putzen.

Um das Risiko, eine Enttäuschung zu erleben, so gering wie möglich zu halten, sollten die Jugendlichen sich ohne allzu konkrete Erwartungen auf die Reise in das Gastland machen. Denn manchmal läuft nicht alles wie erhofft und dann sei wichtig, nicht zu verzweifeln, sagt die ehemalige Austauschschülerin Christiane K., die ein Jahr in Frankreich verbrachte.

Nicht vom Heimweh unterkriegen lassen

Ganz klar: Oft hapert es am Anfang an den Sprachkenntnissen, dazu kommt der Kulturschock, weil alles so anders ist als daheim. Man vermisst die Familie und Freunde und kämpft immer wieder mit dem Heimweh. Und auch das Essen kann mitunter recht gewöhnungsbedürftig sein: In Asien kommen schon mal Hühnerfüße auf den Tisch, und in Peru ist Meerschweinchen eines der Nationalgerichte.

Aber dann gibt es die vielen schönen Momente, die das alles vergessen lassen: der rauschende Abschlussball an der High School in den USA, der Streifzug durch den Regenwald in Costa Rica, der Ausflug zum Pariser Eiffelturm mit der französischen Gastfamilie.



Das A und O für einen gelungenen Schüleraustausch: aufgeschlossen für Neues sein und die andere Kultur akzeptieren und annehmen, sagen Experten. Wenn sie diesen Rat beherzigen, profitieren die Jugendlichen trotz aller Probleme oder Problemchen enorm von ihrem Auslandsaufenthalt: Der Großteil ist danach selbstständiger und zielorientierter, stellen die Lehrer in der alten Heimat immer wieder fest. Und viele können es gar nicht erwarten, ihre Gastfamilie bald mal wieder zu besuchen.

suc/rh (mit dpa, spiegel)