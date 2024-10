Darius Cierpialkowski

Darius berichtet seit den 1990er Jahren für DW TV - vorwiegend aus Osteuropa, darunter aus Polen, Russland, Belarus, Ukraine, Georgien, Tschechien und der Slowakei. Von 2002 bis 2007 war er Leiter des DW-Studios in Moskau. In dieser Zeit war er auch viel in Zentralasien unterwegs.

Seine Berichte, Dokumentationen, aktuelle Reportagen und Hintergrundberichte befassen sich vor allem mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den Berichtsregionen. Darius hat Politikwissenschaft und Neuere Geschichte an der Ruhr-Uni Bochum und an der Freien Universität Berlin studiert. Derzeit arbeitet er für DW News und lebt in Berlin