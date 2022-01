Danke für den Regen - Kisilus Kampf für das Klima

Als ein heftiges Unwetter ihn und eine norwegische Filmemacherin zusammenbringt, verwandelt er sich vom Familienvater zum Aktivisten.





Nach einer langen Dürre warten alle in Kisilus Dorf sehnsüchtig auf den Regen. Doch als er endlich kommt, reißen Sturzfluten die Pflanzen mit sich. Der verheerende Sturm zerstört Häuser und Hütten.







Kisilu gibt nicht auf, er organisiert Treffen mit den Menschen in den Nachbardörfern, um sie von der Notwendigkeit lokaler Klimaschutzmaßnahmen zu überzeugen.



Kisilu Musya

"Thank You For The Rain" ist ein gemeinsamer Film von Kisilu Musya, dem kenianischen Landwirt, Klimakämpfer und Videotagebuch-Autor, und Julia Dahr, einer norwegischen Filmemacherin und Aktivistin.

Kisilu und Julia leben in völlig unterschiedlichen Weltregionen und haben doch gleiche Ziele und Interessen: Den Klimawandel zu bekämpfen und Aufmerksamkeit für das Thema zu erzeugen. Mehr als fünf Jahre lang arbeiteten die beiden Seite an Seite, um den Film fertig zu stellen.





