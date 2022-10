Kultur.21

Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter

Die fatale Dynamik einer Ehe in der deutschen Provinz in den 1980er Jahren, in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Daniela Dröscher beleuchtet ein wenig bekanntes Stück weibliche Sozialgeschichte - eine messerscharfe Kritik am Patriarchat.