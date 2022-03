Daniel aus Polen  

Name: Daniel

Land: Polen

Geburtsjahr: 1988

Ich lerne Deutsch, weil …

mir die Sprache einfach gefällt. Schon seit 2009 bin ich eifrig dabei, sie zu lernen, hab auch Germanistik studiert und sehe zu, dass ich mich ständig weiter verbessere.

Mein erster Tag in Deutschland war …

im Jahr 2005. Ich habe die Sommerferien bei Bekannten meiner Großeltern in Feilbingert, einem Dorf nahe Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, verbracht. Es war zudem auch meine erste Flugreise!

Das ist für mich typisch deutsch:

Die Fußballbegeisterung.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Die Begeisterung für Fußball – und Weihnachtsmärkte.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

In Trier. Es ist eine so geschichtsträchtige Stadt, in der ich unter anderem ein Jahr im Rahmen des Erasmus-Programms studiert habe.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Die subjektive Bedeutung von Modalverben.

Mein deutsches Lieblingswort:

„Eierschalensollbruchstellenverursacher“.

Welche deutschen Wörter ich immer verwechsle:

„Stadt“ und „Staat“.

Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Morgenstund hat Gold im Mund“. Wer es beherzigt, schafft einfach mehr am Tag!

Mein größter Traum ist:

Meiner Tochter Trier und viele andere interessante deutsche Städte zu zeigen.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Hört so viel wie möglich die Sprache, z. B. indem ihr deutsches Fernsehen guckt oder euch Märchen auf YouTube anschaut.

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Schafft ihr es, einige polnische Zungenbrecher auszusprechen?

Meine Erfahrungen mit den Deutschlernangeboten der Deutschen Welle:

Ich höre gern die Nachrichten und löse die Aufgaben der verschiedenen Angebote von DW Deutsch lernen.