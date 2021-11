Dance or die - Tanz gegen den Terror

Dance or die - diese drei Wörter wurden zu Ahmad Joudehs Kampfansage an den IS, den sogenannten Islamischen Staat. Er lässt sie sich auf den Nacken tätowieren. Aber auch sein Vater verabscheut Ahmads Leidenschaft für den Tanz, denn in Syrien gilt Tanzen als unmännlich. 2016 gelingt Ahmad die Flucht in die Niederlande Und er hat riesiges Glück. Er schafft es, am Dutch National Ballet, dem holländischen Staatsballett, aufgenommen zu werden. Ahmad wird innerhalb kurzer Zeit zum Weltstar und hat viele TV-Auftritte, so u.a. auch mit Sting. Sogar sein Vater besucht schließlich seine Auftritte. Eine Versöhnung, die Ahmad Joudeh sehr erleichtert.