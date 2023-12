Viele der Jugendlichen hoffen, eines Tages internationale Ballettstars zu werden, so auch Lavender, die bereits ein Stipendium für die English National Ballet School in London erhielt. Auch sie wuchs im Kibera-Slum auf. "Da ich aus Kibera stamme, konnte ich mir nicht vorstellen, eines Tages in London zu tanzen", erzählt die 17-Jährige, deren Erfolg den Kindern in Kibera als Inspiration dient.