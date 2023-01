Dance Around The World - mit Eric Gauthier

Eric Gauthier ist Leiter seiner eigenen Tanz-Kompanie und ein weltweit gefeierter Choreograph. Für "Dance Around The World" besucht er die gefeiertsten Tanzkompanien der Welt.

Den Anfang macht eine Reise nach Tel Aviv, wo der Tanz eine besondere hohe Stellung in der Gesellschaft besitzt. Tel Aviv führt Eric Gauthier in das Mekka des zeitgenössischen Tanzes. Er besucht die aufregendsten Kultur-Locations in der inoffiziellen israelischen Hauptstadt.

In der zweiten Folge ab Sonntag, 22. Januar macht Eric Gauthier sich auf nach St. Petersburg, in die Wiege des Balletts. Kurz vor dem Krieg besucht er das legendäre Mariinski-Theater, dessen Stars inzwischen fast alle das Land verlassen mussten. Dort bekommt er Einblicke in eine vielleicht für lange untergegangene Welt des vollendeten Tanzes.

Nächster Halt ab Sonntag, 29. Januar sind für Eric Gauthier die Niederlande. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich dort eine weltweit einzigartige Tanz-Szene entwickelt. Tänzer werden wie Rockstars bejubelt und Ballettabende noch als gesellschaftliches Ereignis gefeiert.

