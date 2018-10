Daimler: Der Gewinn wird kleiner

Abgas-Skandal: Daimler muss Hunderttausende Diesel zurückrufen

"Unverzüglich" werde der Bund einen amtlichen Rückruf anordnen, heißt es in Berlin. Es gehe um "unzulässige Abschalteinrichtungen" bei deutschlandweit 238.000 Mercedes. In ganz Europa sind es gut drei Mal so viel. (11.06.2018)