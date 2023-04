Wie weckt man Interesse an der deutschen Sprache? Und wie unterstützt man Deutschlehrende optimal in ihrer Arbeit? Landesverbände der Deutschlehrenden aus der ganzen Welt stellen sich vor und erzählen von ihren Projekten oder auch den Herausforderungen, die es in ihrem Land gibt. Erfahren Sie hier, wie Sie sich mit anderen Deutschlehrenden in Ihrem Land vernetzen können und welche Angebote Ihr nationaler DaF-Verband bereithält.