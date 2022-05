Düstere Stimmung prägte Weltwirtschaftsforum: Manuela Kaspar-Claridge aus Davos

Meinung: WEF 2022 in Davos - Genug geredet. Jetzt muss gehandelt werden!

Selten war die Stimmung auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos so düster wie in diesem Jahr. Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt. Über Krisen nur zu reden, hilft aber nicht, meint Manuela Kasper-Claridge.