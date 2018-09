4. Spieltag

Düsseldorf verschenkt den Sieg in Stuttgart

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat den nächsten Coup in der Bundesliga verpasst. Die Rheinländer scheiterte in Stuttgart am glänzenden VfB-Keeper Ron-Robert Zieler. Die Schwaben warten weiter auf den ersten Saisonsieg.

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler (r.) klärt vor Düsseldorfs Benito Raman