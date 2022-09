Schiffswrack oder Walfischzähne?

Es erinnert an ein Walgerippe, ist aber der Rest eines versunkenen Frachtschiffes: Bei Kleve ist der Rheinpegel so tief gefallen, dass er die Überreste des 123 Jahre alten Frachters erstmals freilegte. Auch der Deutsche Wetterdienst stellt in seiner Bilanz für 2022 fest, dass der diesjährige Sommer zu den zehn wärmsten und trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 140 Jahren zählt.