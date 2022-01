Dünnes Eis - Wenn es in Lappland zu warm wird

Malin Brännström ist eine Samin der jüngeren Generation im schwedischen Lappland. Gemeinsam mit ihrem Mann geleitet sie 3500 Rentiere aus den Bergen ins Tal - und fragt sich, ob dies die letzten Rentier-Herden in Freiheit sein werden. Die Geografie-Professorin Ninis Rosqvist hat 20 Jahre die Gletscherstation unterhalb des Kebnekaise geleitet: Bekannt wurde sie durch ihren Hilferuf, als Schwedens höchster Gipfel in der Klimakrise plötzlich nicht mehr der höchste war: "Hilfe, mein Arbeitsplatz schmilzt." Victoria Harnesk lebt im Sommer im Nationalpark Laponia, dort wo nur Sami leben dürfen. Für diesen Film schickte sie ihren Mann Mikke zum Test-Baden an den Polarkreis.