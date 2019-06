Dänemarks Linke werden rechts

Wohlfahrt für die Dänen, Härte gegen die anderen, so ließe sich das Wahlprogramm der dänischen Sozialdemokraten unter Mette Frederiksen zusammenfassen. Ein Ansatz, der bei der Parlamentswahl am heutigen Mittwoch fruchten könnte. Den Parteien des sogenannten Roten Blocks, die momentan in der Opposition sind, wird mit mehr als 50 Prozent der Stimmen der Wahlsieg vorhergesagt. Damit würde Frederiksen als Parteichefin der stärksten Oppositionspartei Premierministerin werden.

Die Sozialdemokraten verfolgen inzwischen eine strengere Einwanderungspolitik, was in Dänemark mittlerweile normal geworden ist. Frederiksen vertritt die Ansicht, Asylbewerber sollten unter UN-Aufsicht auf dem afrikanischen Kontinent in Lagern untergebracht werden.

Im Februar verabschiedete die Minderheits-Regierung unter der Mitte-Rechts-gerichteten Liberalen Partei ein Gesetz, wonach mehr Einwanderer in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden sollen. Statt auf Integration setzt Dänemark künftig verstärkt auf Rückführung, was als Paradigmenwechsel in der Flüchtlings- und Asylpolitik bezeichnet wurde. Das Gesetz brachte die Regierung mit Unterstützung der Sozialdemokraten und der Rechtspopulisten der Dänischen Volkspartei durch.

Mette Frederiksen - die neue dänische Premierministerin?

Mit dieser härteren Haltung könnten die Sozialdemokraten Wähler zurückgewinnen, die zwar grundsätzlich links, aber Einwanderung gegenüber ablehnend eingestellt sind und sich deshalb rechten Parteien zugewandt hatten.

Rechte Parteien werden bei dieser Parlamentswahl nach Einschätzung von Kasper Moller Hansen, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kopenhagen, weniger Stimmen als zuvor bekommen. Aber eine Partei befindet sich seit gut zwei Monaten im Aufwind: der rechtsextreme "Stramme Kurs".

Aufruhr sorgt für Aufmerksamkeit

Vor Kurzem war die Partei nur wenigen Dänen bekannt - bis im April Parteichef Rasmus Paludan eine Anti-Islam-Demonstration im ethnisch diversen Kopenhagener Stadtteil Nørrebro abgehalten hatte, bei der es zu Krawallen und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten kam. Das bescherte "Strammer Kurs" in ganz Dänemark Aufmerksamkeit und der Partei gelang es, die nötigen 20.000 digitalen Unterschriften zu sammeln, um zur Parlamentswahl zugelassen zu werden.

Video ansehen 04:26 Teilen Dänemark definiert "Ghettos" für Migranten Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3J2OS Dänemark definiert "Ghettos" für Migranten

Ebenfalls im April verurteilte ein dänisches Gericht Parteichef Paludan wegen rassistischer Äußerungen. Er hatte behauptet, schwarze Menschen aus Südafrika seien weniger intelligent. Im Dezember 2018 sagte er in einem Video: "Die Feinde sind der Islam und Muslime. Es wäre das Beste, wenn nicht ein einziger Muslim auf dieser Erde übrig bliebe. Dann hätten wir unser Endziel erreicht." Bei einer Demonstration zündete er kürzlich einen Koran an. Die absichtliche Verbrennung des Korans gilt im Islam als Blasphemie.

Stimmen für Rechtsextreme

"Endlich gibt es einen Politiker, der es wagt auszusprechen, was er über den Islam denkt, und der zum Thema Einwanderung eine harte Haltung vertritt", sagt René Struve, der als Abrissunternehmer in Kopenhagen arbeitet. Wegen Berichte über Kriminalität von Immigranten-Gangs fühle er sich in Gegenwart von muslimischen Gruppen nicht wohl.

In den vergangenen 15 Jahren habe er die rechtspopulistische Dänische Volkspartei gewählt. Aber ein "extremerer Standpunkt" sei nötig, sodass er dieses Mal für "Strammer Kurs" stimmen will, sagt der 51-Jährige. Umfragen zufolge liegt die Partei bei zwei Prozent, was der Sperrklausel in Dänemark entspricht. Sollte es dabei bleiben, würden die Rechtsextremen ins Parlament einziehen.

Für den Unternehmer "Struve" ist ein härterer Umgang beim Thema Immigration nötig

"Multikulturalismus funktioniert in der Realität einfach nicht", findet Unternehmer Struve. Seiner Ansicht nach erwarteten Muslime oft, "die dänische Gesellschaft müsse sich an sie anpassen statt umgekehrt". Er beschwert sich, dass einige öffentliche Kindertageseinrichtungen kein Schweinefleisch mehr anböten.

Seiner Meinung nach respektierten Muslime "dänische Normen und Werte wie die Meinungsfreiheit nicht". Er nennt als Beispiel: Von Anfang des Jahres bis Ende April gab die dänische Polizei rund 5,5 Millionen Euro für ihre Arbeit rund um die Demonstrationen von "Strammer Kurs" und Gegendemonstrationen aus. Dieser Wert spricht nach Ansicht des 51-Jährigen Struve für sich. "Jedem sollte es erlaubt sein, den Islam zu kritisieren und einen Koran zu verbrennen, wenn man es möchte. Aber anscheinend kann man das nicht tun und auch keine Karikatur des Propheten Mohammed zeichnen, ohne sein Leben zu riskieren." Stuve betont, er sei kein Rassist und hasse auch Muslime nicht. Sie seien Menschen wie er.

Abschreckung und Abschottung in Dänemark Zwischen Gefängnis und Flüchtlingslager Kærshovedgård in einem kleinen Dorf im Zentrum Jütlands steht stellvertretend für die Asylpolitik Dänemarks. Das ehemalige Gefängnis wurde zum Flüchtlingslager. Wo früher Häftlinge ihre Strafen absaßen, warten heute abgelehnte Asylbewerber auf ihre Rückführung. Doch so ganz wird der Knast von Kærshovedgård seine alte Funktion nicht los. Auch kriminelle Ausreisepflichtige leben dort.

Abschreckung und Abschottung in Dänemark Aufenthalt auf Zeit Daniel Christiansen heißt eigentlich Ali Adnan. Seitdem der Iraker zum Christentum konvertiert ist, besteht er auf seinen neuen Namen. Seit mehr als einem Jahr lebt er in Kærshovedgård. Geht es nach der dänischen Regierung, wird er bald schon in seine Heimat zurückkehren müssen.

Abschreckung und Abschottung in Dänemark Abschreckende Politik Daniel Christiansen lebt im Lager auf engstem Raum mit Hunderten anderen Flüchtlingen, die Dänemark wieder verlassen müssen. Damit in Zukunft weniger Menschen ins Land kommen, setzt die Regierung auf eine strenge Abschreckungspolitik. Die Minderheitsregierung aus Mitte-Rechts-Parteien kündigte an, abgelehnte Bewerber bald auch auf einer dänischen Insel unterzubringen.

Abschreckung und Abschottung in Dänemark Ein Dorf im Dorf Als Behzad Moradi noch im Iran lebte, arbeitete er als Friseur. Heute schneidet er seinen Mitbewohnern die Haare. Die Bewohner sind gezwungenermaßen zu einer Gemeinschaft geworden, fast ein Dorf im Dorf. Etwas, was die Parlamentsmehrheit eigentlich verhindern möchte. Ein Gesetz sieht vor, dass Stadtteile, in denen kaum Dänen wohnen, abgerissen und von Investoren neu aufgebaut werden sollen.

Abschreckung und Abschottung in Dänemark Weiter Fußweg Der Iraner Hoshang Rostami läuft durch die dunklen Gassen des Lagers Kærshovedgård. Die nächste Stadt liegt weit entfernt. Die Regierung zieht ihre Politik der Abschreckung und Abschottung von Flüchtlingen durch. Die liberal-konseravtive Minderheitsregierung will damit auch die rechtspopulistische "Dänische Volkspartei" zufrieden stellen, auf deren Unterstützung sie angewiesen ist.

Abschreckung und Abschottung in Dänemark Essensplan vom Staat Der Alltag in Kærshovedgård ist vom Staat geregelt. Dreimal am Tag bekommen die Bewohner etwas zu essen. Sie dürfen sich selbst nichts zubereiten oder besorgen. Egal wer die Parlamentswahl Anfang Juni gewinnt, die strenge Asylpolitik Dänemarks wird wohl bestehen bleiben. Auch die oppositionellen Sozialdemokraten, kündigten an, nach einem Wahlsieg die Asylpolitik nicht verändern zu wollen.

Abschreckung und Abschottung in Dänemark Blick nach vorn Karim Azizi aus dem Iran hat trotz allem seine Lebensfreude nicht verloren. Zur Zeit stehen die Zeichen gut, dass sich nach der Parlamentswahl am 5. Juni die Asylpolitik zumindest nicht weiter verschärfen wird: Bei der Europawahl verlor die rechtspopulistische "Dänische Volkspartei" massiv. Die Umfragen zeigen außerdem, dass eine linke Koalition die Mitte-Rechts-Regierung ablösen könnte. Autorin/Autor: Patrick Große



"Eine harte Vorgehensweise gegen Flüchtlinge, Einwanderer und Muslime ist die einzige Agenda, die der 'Stramme Kurs' hat", sagt Wahlspezialist Moller Hansen der DW. Sollte die Partei den Sprung ins Parlament schaffen, wird sie sich aber "wahrscheinlich am rechtsextremen Rand isoliert sein und nicht viel im gesetzgebenden Prozess zu sagen haben", vermutet der Politikwissenschaftler.

Doch deren Parolen können sich in der Gesellschaft festsetzen. "Zuerst war 'Strammer Kurs' ein Witz, dann Realität", sagt Mehmet Kökten. Auf dem Rathausplatz nimmt Kökten an einem öffentlichen Abendessen zum Ramadan teil, bei dem sich einmal im Jahr Muslime und Nicht-Muslime zum Fastenbrechen treffen. "Verglichen mit 'Strammer Kurs' wirkt sogar die Dänische Volkspartei fast unschuldig", sagt Kökten. "Das ist beängstigend."

Auf der anderen Seite des Platzes rufen Unterstützer von "Strammer Kurs" anti-islamische Parolen. Von einem Balkon eines Hotels am Platz entrollen sie ein Banner mit der Aufschrift "Europa gehört uns".

Rechtspopulismus setzt unter Druck

Kökten wurde in Dänemark geboren und ist dort aufgewachsen; er fühlt sich "sehr dänisch". Das erste Mal in seinem Leben denkt er aber über einen Umzug nach Schweden oder in die Türkei nach, wo seine Eltern herkommen. "Ich liebe Dänemark, aber meine Identität wird durch die Entwicklungen in diesem Land bedroht. Die Politiker zwingen dich fast dazu, dich zu entscheiden, ob du Däne oder Muslim bist." In einer Facebook-Gruppe mit mehr als 24.000 Mitgliedern motivieren sich Muslime gegenseitig, unbedingt wählen zu gehen.

Der Däne Kökten fühlt sich aus seinem Land gedrängt

Kökten denkt, die Partei "Strammer Kurs" sei das Resultat vieler Jahre voller Rassismus und Hass in der dänischen Politik gegen Muslime. Selbst die Sozialdemokraten sind nach seiner Ansicht heute populistisch. "Die Sozialdemokraten habe ihre Seele verkauft, um an Macht zu gewinnen. Ihre Vorsitzende Mette Frederiksen könnte gut und gerne auch die Chefin der Dänischen Volkspartei sein, gemessen an ihrer Rhetorik zu Einwandern." Frederiksen sagte jüngst in einem Interview-Buch: "Ich stelle lediglich fest, dass heute drei Viertel aller Abgeordneten für eine harte Einwanderungspolitik sind."

Viele Bürger mit einem muslimischen Hintergrund trügen zur dänischen Demokratie und dem Wohlfahrtsstaat bei, sagt Kökten, in Richtung der Demonstrantengruppe nickend. "Meine Steuergelder werden beispielsweise auch dafür verwendet, Rasmus Paludan zu beschützen, obwohl er Hass und Gewalt gegen Muslime schürt."

Am anderen Ende des Rathausplatzes verbrennen Paludan und seine Anhänger wieder eine Koranausgabe.