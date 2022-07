Dänemark: Mutter unter Vorbehalt

Frauen, denen man eine Mutterschaft nicht zutraut, wird sogar schon in der Schwangerschaft die Zwangsadoption ihrer Kinder angekündigt. Um zu verhindern, dass sie ihre Kinder verlieren, fliehen viele Familien ins nahe Ausland - vor allem aber ins grenznahe Flensburg in Deutschland. Behilflich dabei ist ein Netzwerk, das von einem dänischen Ex-Soldaten koordiniert wird.

In Flensburg treffen wir Hanne, Mutter von vier Kindern, von denen drei bereits von den dänischen Behörden in Obhut genommen worden sind. Und Kenneth, der mit seinem achtjährigen Sohn in Flensburg einen Neustart versucht. Eine Reportage von Gunnar Köhne.

