Dänemark hebt Corona-Beschränkungen auf

Mund-Nasen-Schutz, Impfnachweise, verkürzte Öffnungszeiten für Lokale: All das entfällt ab heute in Dänemark, trotz Rekord-Fallzahlen mit Omikron. "Wir sind durch die kritische Phase durch", so die Ministerpräsidentin.