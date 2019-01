Dänemark demontiert Frankreich

Der Olympiasieger setzte sich am Freitagabend im ersten Halbfinale in Hamburg überraschend deutlich mit 38:30 (21:15) gegen Titelverteidiger Frankreich durch. Im Finale am Sonntag (17.30 Uhr) im dänischen Herning kann das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen damit zum ersten Mal überhaupt Weltmeister werden.

Hansen überragt

Bester Werfer des zweimaligen Europameisters beim neunten Sieg im neunten Spiel der WM war der furios aufspielende Top-Star Mikkel Hansen mit zwölf Toren. Der PSG-Kollege des deutschen Kapitäns Uwe Gensheimer brillierte beim höchsten WM-Halbfinalsieg einer Mannschaft seit 22 Jahren zudem mit zahlreichen Anspielen und war von der französischen Abwehr überhaupt nicht zu kontrollieren. Frankreich verpasste durch die Niederlage den Titel-Hattrick und das insgesamt siebte WM-Gold. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es für den entthronten Weltmeister im Spiel um Platz drei dann um Bronze.

Vor 12.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Hamburg entwickelte sich ein Offensiv-Feuerwerk. Nach einer Viertelstunde traf Hansen per Siebenmeter bereits zum 9:5. Frankreich fand auch in der Folge keine Lösung in der Defensive, zudem hatte das Torhüter-Duo des zweimaligen Olympiasiegers einen rabenschwarzen Tag erwischt. Die erste Parade gelang in der 28. Minute. Die Dänen nutzten die ungewohnten Schwächen eiskalt aus. Mit seinem bereits 60. Turniertor sorgte Hansen mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit in seinem 200. Länderspiel für eine komfortable Sechs-Tore-Führung.

Karabatic kann Niederlage nicht abwenden

Frankreichs Coach Didier Dinart reagierte und brachte zu Beginn des zweiten Durchgangs Nikola Karabatic als Stabilisator. Der dreimalige Welthandballer war nach seiner Fuß-Operation erst im Turnierverlauf nachnominiert worden und ist von seiner Bestform noch weit entfernt. Karabatic führte sich sofort mit einer Zwei-Minuten-Strafe ein, am Spielverlauf änderte sich aber wenig. Die Tore fielen im Minutentakt und während sich der dänische Torhüter Jannick Green vom Bundesligisten SC Magdeburg immer weiter steigerte, fand Frankreich weiterhin kein Mittel gegen Mikkel Hansen, der mit seinem elften Treffer beim 27:19 schon in der 39. Minute für eine Art Vorentscheidung sorgte.

dvo/jk (dpa/sid)