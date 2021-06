Dänemark darf nach Sieg gegen Wales weiter träumen

Es ist stark zu bezweifeln, dass es sämtliche Fans der dänischen Nationalmannschaft pünktlich wieder aus den Niederlanden heraus schaffen. Laut Quarantäne-Verordnung dürfen sie sich nach der Anreise nur zwölf Stunden dort aufhalten. So manch ein nach Amsterdam gereister Däne dürfte jedoch erstmal einen großen Schluck nehmen - nach dem 4:0 (1:0) gegen Wales im ersten Achtelfinalspiel der EURO 2020 . Rund 90 Prozent der 18.000 Besucher in der Amsterdam-Arena waren als Fans von "Danish Dynamite" zu identifizieren.

Die Mannschaft von Kasper Hjulmand ist damit das erste Team, das das Viertelfinale erreicht hat. Angreifer Kasper Dolberg mit einem Doppelpack (27. und 48. Minute), Joakim Mæhle (89.) und Martin Braithwaite (90.) erzielten die Treffer für die Dänen. In der Schlussminute zeigte der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert dem Waliser Harry Wilson wegen eines groben Fouls noch die Rote Karte.

Das Hjulmand-Team schwimmt derzeit auf einer Woge der Begeisterung. Aus dem Drama um Christian Eriksen und dessen Herzstillstand im ersten Gruppenspiel gegen Finnland hat das Hjulmand-Team einen enormen Zusammenhalt und einen Siegeswillen entwickelt, den ihr in dieser Intensität wohl kaum jemand zugetraut hätte. Es ist eine eingeschworene Mannschaft, der die Herzen der Fans aus der ganzen Welt zufliegen. Und aus dieser globalen Gemeinschaft scheinen sie eine Energie zu ziehen, die sie ungemein beflügelt.

Bale blieb blass

Bislang international wenig bekannte Spieler wie Mikkel Damsgaard, Jens Stryger Larsen oder auch Mæhle nutzen die europäische Bühne bislang nahezu perfekt, um ihr Können zu präsentieren. Hinzu kommen routinierte Profis wie Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen, Martin Braithwaite oder auch Torwart Kasper Schmeichel, die dem Team die nötige Souveränität und Stabilität verleihen.

Die dänischen Fans waren in der Amsterdam-Arena deutlich in der Mehrheit

Gegen Wales waren die Dänen fast über die gesamten 90 Minuten das bessere Team. Die Waliser versuchten vergeblich, die mit viel Willen und Einsatz zum Erfolg kommen wollte. Die Mannschaft von Trainer Rob Page hoffte auf gelungene Einzelaktionen ihres Superstars Gareth Bale, der in dieser Partie allerdings nicht die entscheidenden Akzente setzen konnte. Am Ende hätte der im Kollektiv herausgespielte Sieg der Dänen auch noch deutlicher ausfallen können.

Wie die Europameister von 1992?

Wohin kann die Reise der Dänen bei diesem Turnier noch gehen? Das kleine Land hat schon einmal europäische Fußball-Geschichte geschrieben. Im Jahr 1992 war Dänemark kurzfristig für das ausgeschlossene damalige Jugoslawien in das EM-Turnier eingesprungen. Die Spieler mussten aus dem Urlaub geholt werden, waren körperlich eigentlich kaum in der Lage, ein solch intensives Turnier durchzustehen.

Dem frisch berufenen Nationaltrainer Richard Møller Nielsen gelang es jedoch, aus dem eiligst zusammengewürfelten Haufen ein echtes Team zu formen. Am Ende gewannen die unbekümmert aufspielenden Dänen den EM-Titel. Am 26. Juni 1992 gewannen sie mit 2:0 gegen Deutschland. Auf den Tag genau 29 Jahre nach dem Endspiel-Coup sind sie nun in die Runde der besten acht Teams eingezogen. Ist die Zeit für ein neues dänisches EM-Märchen gekommen?